Общество

Псковичи могут помочь в лечении великолукской учительницы, приобретя ее книгу

Приобрести замечательную книгу и тем самым помочь в лечении и реабилитации учительницы из Великих Лук могут псковичи и жители области.

В Наталью Трифонову мгновенно влюбляются дети. Выпускники и их родители дружат со своим учителем десятилетиями. Она умеет дружить, приходить на помощь и становиться душой любой компании. Она гениальный педагог от Бога, у которого нет «трудных» детей, а есть только лучшие, которые могут всё. При этом она простой провинциальный учитель без званий и регалий. Ей некогда этим заниматься – у неё дети!

«Если бы меня так учили в школе, я бы был читателем, а не писателем», - Сказал Эдуард Успенский, побывав на её уроке. Потом он написал предисловие к книге, которая создавалась на основе живых занятий с самыми разными детьми, которая впитала в себя опыт десятилетий педагогического труда.

Первый тираж 5000 экземпляров книги–методики для родителей «Учу читать» мгновенно разлетелся в 2005 году. Второй тираж вышел только недавно и на подходе новый.

«Но 31 декабря 2020 года случилась беда. После прививки, в результате индивидуальной непереносимости препарата у Натальи Павловны развилась болезнь, которая привела к полному параличу тела, отключив и лёгкие, - рассказывают в благотворительном движении «Добрый Псков». - На протяжении всего этого времени врачи борются за возвращение Натальи Павловны к нормальной жизни. Очень трудно и очень медленно намечается прогресс в лечении и реабилитации».

Ваша помощь и поддержка в данной ситуации очень важна. Каждый может помочь Наталье Павловне, купив её книгу, ведь на лечение и долгую реабилитацию потребуются большие средства. Если ваши дети выросли, приобретите и подарите книгу друзьям, у которых есть малыши. И вы увидите, как быстро и с каким удовольствием они станут учиться читать.

Подробнее о книге, о методике на странице: https://vk.com/uchus_chitat

Сделать заказ https://vk.com/market-49002425