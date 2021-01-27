Общество

В Псковской области проживает 257 жителей блокадного Ленинграда

В Псковской области живет 257 жителей блокадного Ленинграда - свидетелей тех страшных событий. Об этом на свой странице рассказал глава региона Михаил Ведерников.

«Каждому из них мы говорим слова признательности и благодарности, восхищаемся их смелостью, силой и преданностью Родине», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников поздравил ветеранов, тружеников и защитников города с Днем снятия блокады, который отмечается сегодня, 27 января. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, а Санкт-Петербургу - процветания и только мирного неба.

«Всей страной мы восхищаемся невероятным мужеством, силой духа и героизмом жителей осажденного города, когда 872 страшных, полных голода и отчаяния дня не сломили их, не заставили просить пощады и сдаться врагу», - добавил губернатор Псковской области.