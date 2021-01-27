Общество

Этот жесточайший урок человечество должно всегда помнить - Михаил Ведерников о Холокосте

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отдал дань памяти жертвам одного из самых чудовищных преступлений против человечества - Холокоста.

«Для Псковской области это не просто слова: мы хорошо помним тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, знаем о зверствах нацистов и о действовавших на территории региона концлагерях. Именно у нас проходила южная граница «Витебские ворота» - 40-километрового коридора, через который эвакуировали порядка 200 тыс. жителей оккупированных территорий», - написал он на своей Instagram-странице.

Глава региона напомнил про пример партизана Николая Киселева, который один провел через ворота группу из 200 человек и спас их от зверств нацистов.

«Трагедия Холокоста стала символом беспощадной жестокости и ненависти к людям. Этот жесточайший урок человечество должно всегда помнить, чтобы никогда не допустить подобного», - подчеркнул Михаил Ведерников.