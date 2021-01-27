Общество

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область

Новая партия вакцины от коронавируса поступила сегодня, 27 января, в Псковскую область - 5400 доз. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Распределят ее следующим образом: по 1 тысяче получат Псков и Великие Луки, по 200 доз - 17 межрайонных больниц и филиалов, уточнил он.

По словам губернатора, это позволит запустить вакцинацию в Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Печорском районах и дополнительно - в Идрице.

«Сейчас проходит регистрация препаратов, в течение нескольких дней они будут последовательно доставляться в пункты вакцинации», - заключил Михаил Ведерников.

Фото c Instagram-страницы Михаила Ведерникова