Общество

Память жертв Холокоста почтили в Великих Луках

В Международный День памяти жертв Холокоста в Великих Луках состоялось мероприятие, посвященное памяти 6 млн европейских евреев – узников нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенциме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Фото: краеведческий музей Великих Лук

Участие в памятной акции приняли сотрудники СИЗО-2, представители краеведческого музея города Великие Луки, а также члены их семей.

Мероприятие прошло у вечного огня на Алее Героев. Собравшиеся жители Великих Лук возложили к постаменту алые гвоздики, как символ крови, пролитой миллионами мирных людей, и зачитали стихи, посвященные всем жертвам массового уничтожения невинных граждан.

«Участие сотрудников СИЗО-2 в памятных патриотических мероприятиях стало доброй традицией, неотъемлемой частью ежедневной служебной деятельности и проявлением активной гражданской позиции», - добавили в пресс-службе.