Общество

Вебинары для налогоплательщиков проходят в Псковской области

28 и 29 января в МИФНС России № 1, 3 и 5 по Псковской области пройдут вебинары, на которых налогоплательщикам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Основными темами онлайн-вебинаров станут:

«Актуальные изменения налогового законодательства с 01.01.2021 года»;

предоставление годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности в государственный информационный ресурс.

Особое внимание уделят контролю за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере общественного питания в рамках реализации отраслевого проекта ФНС России.

Спикерами на вебинаре выступят специалисты инспекций по конкретным направлениям.

Также рассмотрят применение пониженных тарифов страховых взносов субъектами МСП и изменение в 2020 году перечня необлагаемых НДФЛ доходов; порядок заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за 1 квартал 2021 года; отмену предоставления справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2021 год; применение патентной системы налогообложения; упрощенную система налогообложения; применение ККТ при продаже маркированных товаров; порядок работы с ККТ при расчетах за товары, подлежащих обязательной маркировке; НДС; актуальные вопросы администрирования имущественных налогов; переход с 2021 года на бездекларационный порядок исчисления земельного и транспортного налога для юридических лиц; порядок рассмотрения заявления о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогу для юридических лиц.

Подобный онлайн-вебинар уже прошел 27 января. Время начала проведения вебинаров - 11:00.

Регистрация на вебинары открыта по ссылкам:

https://w.sbis.ru/webinar/39eed1fd-11ec-4567-b071-3ecb863ed040

https://w.sbis.ru/webinar/d1eec5e0-b5c6-43eb-aa06-0ae38b6760ac