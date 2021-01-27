Общество

В 7% российских компаний приходилось увольнять сотрудников с игровой зависимостью

IT-компаниям приходится сталкиваться со злоупотреблениями персоналом азартными играми и тотализатором чаще всего, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Нарушения, связанные с лудоманией (игровой зависимостью), приводили к увольнению в 7% российских компаний. «Занял денег у коллег и не вышел на работу - оказалось, игроман. Уволили за невыходы»; «В связи с хищением имущества компании для покрытия долга по карточным играм».

В малом бизнесе, где буквально каждый человек на виду, увольнений игроманов за проступки чуть больше, чем в средних и крупных компаниях (9%).

Больше всего увольнений, связанных с нарушением корпоративных правил из-за увлечения азартными играми и тотализатором, случалось в IT-компаниях (17%), банковских и финансовых организациях (8%).