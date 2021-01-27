Общество

В красногородской школе приняли отремонтированный спортзал с нарушениями

Директора средней школы в Красногородске оштрафовали за нарушение законодательства о контрактной системе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 году в образовательном учреждении по муниципальному контракту в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» приводился капитальный ремонт спортивного зала. Но принятые руководителем учреждения работы не соответствовали условиям контракта, что привело к уменьшению их объема, отметили в ведомстве.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении директора средней школы дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ (приемка выполненной работы в случае ее несоответствия условиям контракта).

Заместитель руководителя управления Федерального казначейства по Псковской области привлек директора к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.