Общество

Псковский педагог участвует в конкурсе «Учитель года России»

Псковский педагог русского языка и литературы общеобразовательной школы №2 Анастасия Димитриева участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Волгограде. Ранее она стала победителем областного этапа конкурса «Учитель года 2020», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

85 победителей региональных этапов участвуют в работе различных мастерских и круглых столах, знакомятся с опытом работ своих коллег. Конкурсные испытания проходят на площадках волгоградских школ. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призеров конкурса.

«Конкурс "Учитель года России" — это не просто состязание талантливых педагогов. Профессиональное сообщество учителей, участвующих в конкурсе в разное время, является серьезным методическим и методологическим сообществом, которое помогает профессиональному развитию учителей страны», - подчеркнул на церемонии открытия замминистра просвещения Виктор Басюк.

Первый этап конкурса «Методическая мастерская» проходил 25-27 января. «В Волгограде очень тепло встречают, чувствуется атмосфера праздника. Очень интересно знакомиться с учителями других регионов, обмениваться опытом, лучшими педагогическими практиками», - отметила по итогам первых испытаний Анастасия Димитриева.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией заключительный этап конкурса был перенесен с прошлого года на начало этого. Популярный конкурс для педагогов «Учитель года» проводится с 1989 года для повышения престижа профессии и тиражирования лучшего опыта работы учителей страны.