Общество

Памятник детям войны торжественно открыли в Дедовичах

Памятник детям войны открыли на площади Советов в Дедовичах в День снятия блокады Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко, помощник секретаря Генерального совета «Единой России» Армен Мнацаканян, глава района Геннадий Афанасьев, председатель Собрания депутатов района Борис Васильев, секретарь местного отделения партии Юлия Петрова, дети войны, жители поселка.

«В дни памяти мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни принес нам победу. Сегодня особенный день в истории России - День полного снятия блокады Ленинграда. В блокадном кольце 872 дня находились 2,5 млн жителей, 500 тысяч из них - дети, которые испытали на себе холод, голод, бомбежки. Многие наравне со взрослыми работали на предприятиях города. Ленинград выдержал благодаря тем, кто верил в Победу. Отрадно, что именно сегодня в Дедовичах открыли памятник, посвященный детям войны. Пока мы помним и чтим память наших земляков, мы будем детьми страшной и кровопролитной войны. Вечная память и слава всем, кто добился Победы, и благодарность вам, потомкам, всем тем, кто сегодня здесь и чтит эту память», - отметил Виктор Остренко.

Монумент открылся по инициативе местных жителей при поддержке секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Все работы по подготовке площадки и установке взяла на себя администрация района. Эскиз памятного знака выполнили ученики отделения декоративно-прикладного творчества Дедовичской школы искусств.