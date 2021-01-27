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В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 98 человек

Более 12 тысяч деревьев убрали с пролетов ЛЭП в Псковской области начале года

Магазин сети «Бизон» на Рижском проспекте приглашает псковичей за свежей продукцией

Не менее 2 млрд рублей ежегодно требуется на ремонт электросетевого хозяйства Псковской области

От коронавируса в Псковской области скончался еще один человек

Памятник детям войны торжественно открыли в Дедовичах