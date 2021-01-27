Общество

От коронавируса в Псковской области скончался еще один человек

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 128 человек. Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе зарегистрирован еще один летальный исход.

Ранее сообщалось, что 27 января в Псковской области добавилось 136 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как число выздоровевших почти вдвое выше – 234.

В целом с начала пандемии количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Псковской области уже превысило 29 тысяч. Количество выздоровевших - 16 982.