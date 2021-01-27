Общество

Псковские пенсионеры провели «Час здоровья»

В региональном отделении «Союза пенсионеров России» по Псковской области прошло очередное онлайн-мероприятие. «Час здоровья» проекта «Нет лет…», реализуемого на средства Фонда президентских грантов, собрал активных пенсионеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, участниками встречи стали не менее 160 человек из Пскова, Великих Лук и районов области. Их поприветствовали сенатор, заместитель председателя ООО «Союз пенсионеров России» Елена Бибикова, управляющий отделением ПФР Псковской области Наталья Мельникова, координатор проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение», председатель РО СПР по Псковской области Елена Косенкова.

Организаторы он-лайн мероприятия постарались сделать встречу интересной и полезной для участников, включить в повестку встречи докладчиков из разных сфер жизнедеятельности. Главный гериатр госпиталя ветеранов Анастасия Яковлева проинформировала участников встречи о направлениях в гериатрии и организации гериатрической помощи в регионе. Психолог ОПФР Псковской области Юлия Селиверстова дала рекомендации по сохранению психического здоровья в условиях пандемии.

Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев рассказал о целях и задачах деятельности ресурсных центров. Член местного отделения СПР Пскова Белла Коваленко поделилась опытом организации движения волонтеров «серебряного» возраста в регионе, а директор Детской школы искусств Пскова Константин Васильев рассказал об опыте и планах межпоколенческого взаимодействия.

Добавим, техническую поддержку при проведении мероприятия оказали проектный офис «Команда 2018», управления и клиентские службы ПФР, администрации районов, районные дома культуры, районные библиотеки, Псковская областная научная библиотека, Историко-краеведческая библиотека имени Василева.