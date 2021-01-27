Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят активизацию несистемной оппозиции и вместе со слушателями попробуют разобраться, что будет происходить с протестным движением - станет ли оно более массовым или, напротив, скоро мы увидим схлопывание протеста. Если у вас есть свое мнение по этим вопросам и вы не боитесь его высказать, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Среди других тем выпуска: подготовка партий к парламентской кампании и заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о готовности возглавить список «Единой России» на выборах в областное Собрание депутатов. Напомним, что ранее о намерении баллотироваться в псковский региональный парламент объявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.