Общество

VI Сретенский бал пройдет в Пскове в онлайн-формате

Этой зимой Псковский городской молодежный центр уже в шестой раз проведет традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи и празднику Сретенья Господня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, в связи с эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате, однако организаторы подготовили насыщенную программу для любителей бальной культуры.

В программу Сретенского бала в этом году включены мастер-классы по танцам, показ двух видеофильмов: о празднике Сретенья, а также о помощниках и организаторах Сретенских балов в Пскове, информационные посты о балах и культуре танца, видеоряд с предыдущих Сретенских балов, конкурс фотографий на тему «Сретенский бал».

Вся информация будет публиковаться в официальной группе Молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».

Цель Сретенского бала - приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействие общению православной молодежи города.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр и миссионерский отдел Псковской епархии.