Общество

Эксперименты на госслужбе узаконили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон «О государственной гражданской службе Псковской области». Об этом с 54-й сессии регионального парламента, которая проходит 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В документе отмечается, что эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности гражданских служащих могут проводиться в государственном органе области, его территориальном подразделении либо в нескольких государственных органах области.

Так, на период проведения эксперимента, но не более чем на один год, могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих - участников эксперимента. «Изменение условий служебного контракта в этом случае осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, и не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего - участника эксперимента по сравнению с его денежным содержанием на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в должности по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект, разработанный управлением государственной службы и кадров администрации Псковской области, устанавливает поощрения и награждения за гражданскую службу, уточняет порядок включения в составы конкурсной и аттестационной комиссий независимых экспертов.