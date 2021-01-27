Общество

Партию холодильников передал псковской больнице Юрий Сорокин

Партию холодильников передал Псковской межрайонной больнице вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса сейчас продолжает стабилизироваться, а нагрузка на наших врачей несколько ослабла, они по-прежнему нуждаются в поддержке. Пандемия показала, что общество должно уделять постоянное внимание медицине, оказывая системную поддержку всем медработникам», - отметил парламентарий.

«На днях мы продолжили акцию по обеспечению ведущих медучреждений области бытовой техникой: очередную партию доставили в Псковскую межрайонную больницу. С соответствующей просьбой ко мне в региональную общественную приемную "Единой России" обратилась главврач учреждения Елена Уткина. Я передал больнице порядка 15 единиц техники, в том числе партию холодильников, которых особенно не хватало медперсоналу», - рассказал Юрий Сорокин и выразил надежду на то, что этот подарок сделает дежурство врачей более комфортным.