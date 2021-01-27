Общество

Губернатора просят решить вопрос с «бесхозным» кладбищем в Псковском районе

Губернатора Псковской области просят решить вопрос с «бесхозным» кладбищем в СНТ «Восток» в Псковском районе. Обращение опубликовано 28 января на сайте главы региона.

«В ушедшем году нам возвели новый мост через реку Кебь, спасибо большое всем, кто в этом участвовал. Рядом с этим мостом, возле основного пляжа СНТ, на берегу реки Кебь, находится небольшое старое кладбище. Все считали, что оно законсервировано, и уже стало достоянием истории, но вот, в середине января 2021 года там сделали свежее захоронение!» - написала член садоводства.

1,5 года назад председатель садоводства обращался в администрации Карамышевской и Ядровской волостей. «Никому это кладбище не принадлежит, никто его не ставит на баланс, оно нигде не числится. Страшно рассуждать о том, что таким образом можно без какого-либо учета хоронить там людей. А самое главное, что как раз у склона этого кладбища проходит река и находится пляж, где летом полно детей и отдыхающих. Как можно урегулировать этот вопрос? Как можно законсервировать старое кладбище и запретить захоронения в непосредственной близости от общественного пляжа?» - спросила автор обращения.

Она просит поставить кладбище «на баланс» в какой-нибудь муниципалитет.