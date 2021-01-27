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Общество

Острович получит компенсацию за травму на обязательных работах

28.01.2021 15:29|ПсковКомментариев: 0

Островский городской суд частично удовлетворил иск мужчины о взыскании компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Местный житель обратился в суд с иском о взыскании с организации, расположенной на территории Острова, компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. Так, в марте 2019 года на основании постановления мирового судьи мужчина отбывал наказание в виде 30 часов обязательных работ в указанной организации. В том же месяце при выполнении работ он получил травму спины, ему оказали медицинскую помощь.

В итоге в пользу истца взыскали 250 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.

Теги: #островский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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