Общество

Острович получит компенсацию за травму на обязательных работах

Островский городской суд частично удовлетворил иск мужчины о взыскании компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Местный житель обратился в суд с иском о взыскании с организации, расположенной на территории Острова, компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. Так, в марте 2019 года на основании постановления мирового судьи мужчина отбывал наказание в виде 30 часов обязательных работ в указанной организации. В том же месяце при выполнении работ он получил травму спины, ему оказали медицинскую помощь.

В итоге в пользу истца взыскали 250 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.