Общество

Сезон подарков начинается в «Акваполисе»

Псковичей и гостей города приглашают за подарками в гипермаркет DOMMO в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса.

«Отличные подарки для любых праздников от 199 рублей, а также все необходимое для уютного дома представлено в гипермаркете в большом ассортименте, - рассказали в «Акваполисе». - Если вы не знаете, что подарить, отличным решением станут подарочные сертификаты от гипермаркета DOMMO! Красивая упаковка-открытка и разные номиналы от 500 рублей до 5000 рублей сделают ваш подарок востребованным и желанным! Дарите другу другу эмоции и отличные презенты!»

Гипермаркет DOMMO находится на первом этаже ТРК «Акваполис».