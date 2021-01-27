Общество

Более 2 тысяч человек отбывают наказание в тюрьмах Псковской области

Более 2,1 тысячи осужденных отбывают наказание в исправительных учреждениях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

В 2020 году произошло снижение числа осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, на 23,8%. Это тенденция последних нескольких лет. «Однако количество выявляемых нарушений остается на прежнем уровне», - продолжили в ведомстве.

В прошлом году в исправительных учреждениях провели 65 проверок, в результате которых выявили более 300 нарушений закона, что соответствует количеству нарушений, выявленных в 2019 году. С целью их устранения направили 83 акта прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлекли 154 должностных лица, по постановлениям прокурора возбудили 12 административных производств, по которым привлекли к ответственности одно должностное лицо за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и 10 юридических лиц за несоблюдение требований пожарной безопасности и федерального законодательства при привлечении осужденных к труду.

Наибольшее количество выявленных нарушений (более 100) приходится на нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части материально-бытового обеспечения осужденных. Отмечается недостаток финансирования для поддержания жилых и служебных помещений колоний в надлежащем виде.

В центре внимания находились вопросы обеспечения трудовых прав осужденных. Возросло количество работающих осужденных, имеющих исковые обязательства. Однако сумма погашенного осужденными ущерба от преступлений и по другим обязательствам при ее увеличении все еще остается недостаточной, указали в ведомстве.

Кроме того, значительное внимание уделялось вопросам обеспечения режима в местах лишения свободы. Массовых беспорядков и групповых эксцессов не допущено, добавили в прокуратуре.