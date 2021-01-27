Общество

Тактические действия в случае ЧС отрабатывают псковские курсанты

Участники учений «Итог – 2021» в Псковском филиале академии ФСИН России отрабатывают навыки по ведению тактических действий в случае чрезвычайных обстоятельств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале академии, курсанты выпускного курса в игровых коллективах отработают алгоритм действий групп управления в случае возникновения в исправительном учреждении чрезвычайных обстоятельств и спланируют мероприятия с целью их ликвидации и нормализации обстановки.

29 января на территории вуза и 2 февраля в загородном учебном центре образовательной организации курсанты в условиях, максимально приближенных к реальным, где учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа, продемонстрируют на практике сформированные за годы обучения в вузе навыки по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера, оперативно-розыскной деятельности.

Совершенствовать свои практические навыки по организации и ведению действий групп боевого порядка в специальной операции курсантам выпускных курсов будут помогать преподаватели кафедр физической, огневой и тактико-специальной подготовки и организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии и сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

На учениях отрабатываются различные вводные, полученные участниками игровых коллективов. Так, сегодня, наблюдая за действиями курсантов на учениях, начальник отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин разбирал недостатки по учебному вопросу о полном обыске осужденного.