Общество

Голикова: Недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о недопустимости того, чтобы граждане России воспринимали вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс - это на сегодняшний день недопустимо», - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Также она призвала регионы России отслеживать доступность записи на вакцинацию от коронавируса. «Мы ориентируем регионы на то, чтобы они постоянно отслеживали ситуацию с записью на вакцинацию - и доступностью самой вакцины, и доступностью записи», - сказала Голикова.

Замглавы кабмина уточнила, что правительство также рекомендовало регионам обеспечить довоз до пунктов вакцинации или организовать мобильное вакцинирование для жителей отдаленных и труднодоступных местностей, где нецелесообразно и невозможно развернуть прививочные пункты.

«Особое внимание мы обращаем на то, что необходимо прививать граждан старше 60 лет и тех граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном учете», - добавила вице-премьер.

По данным официального телеграм-канала Псковской области, в псковском регионе первый этап вакцинации от коронавируса прошли уже 1797 человек.