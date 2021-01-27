Общество

Александр Котов о парламентском часе, зеленом поясе и криптовалюте

Сегодня, 28 января, состоялась первая в этом году сессия Псковского областного Собрания депутатов. После длительного перерыва вернулся и парламентский час, на котором депутаты рассмотрели недавние проблемы с энергоснабжением в регионе. Председатель регионального парламента Александр Котов рассказал о сегодняшней дискуссии, а также о значимых законопроектах, принятых депутатами, в числе которых создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, после большого перерыва сегодня провели парламентский час. Как вы оцениваете такой формат взаимодействия в режиме ВКС? Будет ли это и дальше постоянно в повестке?

- Конечно, здесь есть определенные неудобства. Сегодня это было заметно. Всегда удобнее вести диалог, дискуссию, когда люди присутствуют в зале, слушают докладчика, смотрят ему в глаза и могут задать вопрос. У нас же часть депутатов в зале - это активная беседа, активный диалог, а другая часть депутатов - в режиме видео-конференц-связи. Конечно, это вызывает определенные трудности.

Но мы же не можем до бесконечности жить в режиме ограничений. Надо стараться в этих условиях возвращаться к нормальному режиму работы.

Парламентский час - это очень важный инструмент, когда мы можем вынести самые актуальные темы на общественное обсуждение, чтобы люди видели, что они не остаются один на один со своими проблемами, что в решении их проблем принимают участие органы власти различного уровня. Самое главное - те решения, которые будут приняты по итогам обсуждения, тоже будут публичными, тоже будут озвучены. И они будут доведены до граждан, которые проживают на территории нашего региона.

Я думаю, нам нужно продолжить эту практику, даже если будем проводить заседания раздельно - в режиме видео-конференц-связи. Парламентский час должен быть на нашей сессии.

- Чем обусловлена сегодняшняя тема парламентского часа? Какое решение приняли депутаты по его итогам?

- Сегодня в рамках парламентского часа мы рассмотрели вопрос о бесперебойном энергоснабжении на территории Псковской области. Эта тема вызвана недавней чрезвычайной ситуацией, когда в новогодние праздничные дни огромное количество населенных пунктов оказалось обесточено в результате неблагоприятных погодных условий. Естественно, был шквал обращений в адрес губернатора, администрации области, депутатов Псковского областного Собрания. И мы посчитали необходимым этот вопрос обсудить публично и понять, какие меры предполагает предпринимать сетевая организация, чтобы впредь такая ситуация не повторилась.

Ясно, что неблагоприятные погодные условия так или иначе приводят к аварийным ситуациям, к отключению линии электропередачи. Но не должно быть такого продолжительного времени, когда люди не могут пользоваться электроэнергией. Не только люди, но и предприятия, организации, учреждения. Кроме того, это создает опасность в зимний период времени, поскольку сильные морозы могут стать причиной аварии в системах теплоснабжения. Естественно, будет гораздо более затратно устранение таких последствий.

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Я считаю, достаточно подробно обсудили эту тему, постарались донести все вопросы, которые перед нами ставят граждане, до представителей сетевой организации.

С удовлетворением можно отметить, что в настоящее время готовится программа по модернизации электросетевого хозяйства. По заверениям руководителей сетевой организации, в ближайшее время ее представят губернатору для согласования, затем - в министерство для того, что была оказана существенная федеральная помощь и поддержка для проведения этих масштабных работ по реконструкции линий электропередачи.

Псковское областное Собрание депутатов также будет принимать в этом участие. К следующему заседанию мы подготовим проект постановления, в котором четко изложим все наши замечания и просьбы. Кроме того, подготовим обращение в адрес, скорее всего, правительства России, чтобы региону оказали помощь. Потому что сейчас ситуация очень напряженная, и она сильно отличается от ситуаций в других субъектах страны. Мы испытываем острую необходимость воспользоваться в этом случае федеральной помощью.

- Сегодня депутаты рассмотрели вопрос об установлении лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. В чем его значимость?

- Такая возможность появилась после того, как внесли изменения в федеральный закон об охране окружающей среды. С 2017 года начали действовать эти положения.

Участок, который сегодня определен в виде лесопаркового зеленого пояса, является существенным дополнением. Если образно выразиться, вокруг Пскова почти замыкается кольцо, которое будет способствовать благоприятной экологической обстановке. Помимо лесопаркового зеленого пояса, еще имеются зеленые зоны, лесопарковые зоны, в которых режим охраны гораздо более существенный, чем в лесопарковом зеленом поясе.

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Могу сказать, что мы сейчас значительно усилили экологическую безопасность города, его жителей. И, возможно, это будут применять в других населенных пунктах Псковской области. Посмотрим, как это будет работать на практике.

Сейчас тема экологии очень важна. Думаю, у нас нет людей, безразличных к охране окружающей среды. Мы, естественно, будем обращать внимание на эти проблемы.

- Александр Алексеевич, сегодня депутаты поддержали некую самооптимизацию администрации в вопросах работы с инвесторами. С другой стороны - и некую либерализацию по отношению поддержки инвестиционных проектов. Поможет ли это, с учетом текущих вызовов в экономике, поддержать инвестиционный климат в Псковской области на должном уровне?

- Да, считаю, что это поможет. Пусть это и не такой серьезный и крупный шаг в этом направлении. Но я всегда был сторонником того, чтобы создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. В этом смысле у нас есть некая состязательность между субъектами. Понятно, что инвестор всегда оценивает свои потенциальные затраты, и пойдет туда, где у него лучше складывается экономика, где будет наиболее выгодно для ведения бизнеса.

Мы снизили порог для инвестиционного проекта, который будет сопровождаться в режиме «одного окна». Если раньше было 100 млн, то теперь 50 млн рублей.

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Любой шаг навстречу инвестору принесет свои результаты. Очень надеемся, что инвесторов в нашем регионе будет больше, и таким образом мы сможем укреплять нашу экономику, рассчитывать на поступление денежных средств в бюджет.

- Не могу не спросить про законопроект, представленный прокуратурой Псковской области, который предусматривает, что депутаты теперь будут отчитываться и о цифровых активах, в частности, о криптовалюте. Насколько это актуально для псковского депутатского корпуса?

- Думаю, на сегодня это совсем неактуально. Сейчас время летит стремительно, цифровые технологии развиваются, и мы видим, что цифровые финансы, цифровые деньги набирают популярность во всем мире. Кто знает, может быть, через совсем короткое время и депутаты будут пользоваться этими финансовыми инструментами.

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Таким образом, мы сегодня в рамках действующего федерального законодательства скорректировали свои законы. Теперь, если кто-то будет использовать цифровые деньги, закон обязывает декларировать такие доходы.

Беседовал Алексей Овчинников