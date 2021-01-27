Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 27.01.2021 23:150 С начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Псковской области превысило 29 тысяч 28.01.2021 17:435 Александр Котов о парламентском часе, зеленом поясе и криптовалюте 28.01.2021 17:290 Рособрнадзор: Ректорское сообщество не видит альтернативы ЕГЭ 28.01.2021 17:143 Мальчик из Островского района получил подарок от Андрея Турчака 28.01.2021 16:421 Голикова: Недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная 28.01.2021 16:290 Более 2 тысяч человек отбывают наказание в тюрьмах Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1110 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 27.01.2021 18:1820 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы» 25.01.2021 18:003 Никогда такого не было - и вот опять 27.01.2021 10:074 Цирк с масками окончен!
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов о парламентском часе, зеленом поясе и криптовалюте

28.01.2021 17:43|ПсковКомментариев: 5

Сегодня, 28 января, состоялась первая в этом году сессия Псковского областного Собрания депутатов. После длительного перерыва вернулся и парламентский час, на котором депутаты рассмотрели недавние проблемы с энергоснабжением в регионе. Председатель регионального парламента Александр Котов рассказал о сегодняшней дискуссии, а также о значимых законопроектах, принятых депутатами, в числе которых создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова.

 

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, после большого перерыва сегодня провели парламентский час. Как вы оцениваете такой формат взаимодействия в режиме ВКС? Будет ли это и дальше постоянно в повестке?

- Конечно, здесь есть определенные неудобства. Сегодня это было заметно. Всегда удобнее вести диалог, дискуссию, когда люди присутствуют в зале, слушают докладчика, смотрят ему в глаза и могут задать вопрос. У нас же часть депутатов в зале - это активная беседа, активный диалог, а другая часть депутатов - в режиме видео-конференц-связи. Конечно, это вызывает определенные трудности.

Но мы же не можем до бесконечности жить в режиме ограничений. Надо стараться в этих условиях возвращаться к нормальному режиму работы.

Парламентский час - это очень важный инструмент, когда мы можем вынести самые актуальные темы на общественное обсуждение, чтобы люди видели, что они не остаются один на один со своими проблемами, что в решении их проблем принимают участие органы власти различного уровня. Самое главное - те решения, которые будут приняты по итогам обсуждения, тоже будут публичными, тоже будут озвучены. И они будут доведены до граждан, которые проживают на территории нашего региона.

Я думаю, нам нужно продолжить эту практику, даже если будем проводить заседания раздельно - в режиме видео-конференц-связи. Парламентский час должен быть на нашей сессии.

- Чем обусловлена сегодняшняя тема парламентского часа? Какое решение приняли депутаты по его итогам?

- Сегодня в рамках парламентского часа мы рассмотрели вопрос о бесперебойном энергоснабжении на территории Псковской области. Эта тема вызвана недавней чрезвычайной ситуацией, когда в новогодние праздничные дни огромное количество населенных пунктов оказалось обесточено в результате неблагоприятных погодных условий. Естественно, был шквал обращений в адрес губернатора, администрации области, депутатов Псковского областного Собрания. И мы посчитали необходимым этот вопрос обсудить публично и понять, какие меры предполагает предпринимать сетевая организация, чтобы впредь такая ситуация не повторилась.

Ясно, что неблагоприятные погодные условия так или иначе приводят к аварийным ситуациям, к отключению линии электропередачи. Но не должно быть такого продолжительного времени, когда люди не могут пользоваться электроэнергией. Не только люди, но и предприятия, организации, учреждения. Кроме того, это создает опасность в зимний период времени, поскольку сильные морозы могут стать причиной аварии в системах теплоснабжения. Естественно, будет гораздо более затратно устранение таких последствий.

Я считаю, достаточно подробно обсудили эту тему, постарались донести все вопросы, которые перед нами ставят граждане, до представителей сетевой организации.

С удовлетворением можно отметить, что в настоящее время готовится программа по модернизации электросетевого хозяйства. По заверениям руководителей сетевой организации, в ближайшее время ее представят губернатору для согласования, затем - в министерство для того, что была оказана существенная федеральная помощь и поддержка для проведения этих масштабных работ по реконструкции линий электропередачи.

Псковское областное Собрание депутатов также будет принимать в этом участие. К следующему заседанию мы подготовим проект постановления, в котором четко изложим все наши замечания и просьбы. Кроме того, подготовим обращение в адрес, скорее всего, правительства России, чтобы региону оказали помощь. Потому что сейчас ситуация очень напряженная, и она сильно отличается от ситуаций в других субъектах страны. Мы испытываем острую необходимость воспользоваться в этом случае федеральной помощью.

- Сегодня депутаты рассмотрели вопрос об установлении лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. В чем его значимость?

- Такая возможность появилась после того, как внесли изменения в федеральный закон об охране окружающей среды. С 2017 года начали действовать эти положения.

Участок, который сегодня определен в виде лесопаркового зеленого пояса, является существенным дополнением. Если образно выразиться, вокруг Пскова почти замыкается кольцо, которое будет способствовать благоприятной экологической обстановке. Помимо лесопаркового зеленого пояса, еще имеются зеленые зоны, лесопарковые зоны, в которых режим охраны гораздо более существенный, чем в лесопарковом зеленом поясе.

Могу сказать, что мы сейчас значительно усилили экологическую безопасность города, его жителей. И, возможно, это будут применять в других населенных пунктах Псковской области. Посмотрим, как это будет работать на практике.

Сейчас тема экологии очень важна. Думаю, у нас нет людей, безразличных к охране окружающей среды. Мы, естественно, будем обращать внимание на эти проблемы.

- Александр Алексеевич, сегодня депутаты поддержали некую самооптимизацию администрации в вопросах работы с инвесторами. С другой стороны - и некую либерализацию по отношению поддержки инвестиционных проектов. Поможет ли это, с учетом текущих вызовов в экономике, поддержать инвестиционный климат в Псковской области на должном уровне?

- Да, считаю, что это поможет. Пусть это и не такой серьезный и крупный шаг в этом направлении. Но я всегда был сторонником того, чтобы создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. В этом смысле у нас есть некая состязательность между субъектами. Понятно, что инвестор всегда оценивает свои потенциальные затраты, и пойдет туда, где у него лучше складывается экономика, где будет наиболее выгодно для ведения бизнеса.

Мы снизили порог для инвестиционного проекта, который будет сопровождаться в режиме «одного окна». Если раньше было 100 млн, то теперь 50 млн рублей.

Любой шаг навстречу инвестору принесет свои результаты. Очень надеемся, что инвесторов в нашем регионе будет больше, и таким образом мы сможем укреплять нашу экономику, рассчитывать на поступление денежных средств в бюджет.

- Не могу не спросить про законопроект, представленный прокуратурой Псковской области, который предусматривает, что депутаты теперь будут отчитываться и о цифровых активах, в частности, о криптовалюте. Насколько это актуально для псковского депутатского корпуса?

- Думаю, на сегодня это совсем неактуально. Сейчас время летит стремительно, цифровые технологии развиваются, и мы видим, что цифровые финансы, цифровые деньги набирают популярность во всем мире. Кто знает, может быть, через совсем короткое время и депутаты будут пользоваться этими финансовыми инструментами.

Таким образом, мы сегодня в рамках действующего федерального законодательства скорректировали свои законы. Теперь, если кто-то будет использовать цифровые деньги, закон обязывает декларировать такие доходы.

Беседовал Алексей Овчинников 

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1418 человек
28.01.2021, 17:540 Полистовский заповедник открыл зимний туристический сезон 28.01.2021, 17:435 Александр Котов о парламентском часе, зеленом поясе и криптовалюте 28.01.2021, 17:290 Рособрнадзор: Ректорское сообщество не видит альтернативы ЕГЭ 28.01.2021, 17:143 Мальчик из Островского района получил подарок от Андрея Турчака
28.01.2021, 16:580 Псковский театр драмы объявляет акцию для студентов 28.01.2021, 16:421 Голикова: Недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная 28.01.2021, 16:290 Более 2 тысяч человек отбывают наказание в тюрьмах Псковской области 28.01.2021, 16:264 Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса
28.01.2021, 16:240 В Псковской области изменились правила оформления льготной парковки для инвалидов 28.01.2021, 16:214 Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет 28.01.2021, 16:182 Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе 28.01.2021, 16:100 Тактические действия в случае ЧС отрабатывают псковские курсанты
28.01.2021, 16:030 Двое юных шахматистов Псковской области стали кандидатами в мастера спорта 28.01.2021, 15:500 Нетрезвого водителя «Вольво» остановили полицейские в Пскове 28.01.2021, 15:401 Почти 800 тысяч рублей задолжали псковские организации своим работникам 28.01.2021, 15:290 Острович получит компенсацию за травму на обязательных работах
28.01.2021, 15:260 Сезон подарков начинается в «Акваполисе» 28.01.2021, 15:201 Два псковских подрядчика попали в реестр недобросовестных поставщиков 28.01.2021, 15:180 Псковские полицейские получили ведомственные награды 28.01.2021, 15:100 Общественный пресс-центр ПЛН: Что, как и для кого строят в Псковской области?
28.01.2021, 15:030 Порхович заплатит 50 тысяч за незаконную продажу спиртного 28.01.2021, 15:003 «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились в одну партию 28.01.2021, 14:393 Губернатора просят решить вопрос с «бесхозным» кладбищем в Псковском районе 28.01.2021, 14:300 Клиенты СберБанка могут посмотреть историю своего капитала за 5 лет
28.01.2021, 14:1610 Место сражения: комитет по охране памятников 28.01.2021, 14:140 В Псковской области уточнили полномочия в сфере управления госсобственностью 28.01.2021, 14:090 Количество убийств и изнасилований сократилось в Псковской области 28.01.2021, 14:050 В районах Псковской области смогут быстрее реагировать во время ЧС
28.01.2021, 13:560 Партию холодильников передал псковской больнице Юрий Сорокин 28.01.2021, 13:500 Лесопарковый зеленый пояс создадут вокруг Пскова 28.01.2021, 13:451 Эксперименты на госслужбе узаконили в Псковской области 28.01.2021, 13:431 Многодетную мать-должницу из Дедовичей отправили на исправительные работы
28.01.2021, 13:421 Псковских чиновников и депутатов обязали декларировать криптовалюту 28.01.2021, 13:420 Девушку с наркотиками задержали псковские полицейские 28.01.2021, 13:370 VI Сретенский бал пройдет в Пскове в онлайн-формате 28.01.2021, 13:350 Новый мировой судья появился в Великих Луках
28.01.2021, 13:304 Мост «пал смертью храбрых» в Гдовском районе 28.01.2021, 13:250 Годовая инфляция в Псковской области приблизилась к 5% 28.01.2021, 13:150 Тепловые сети собирают предложения и пожелания псковичей 28.01.2021, 13:054 СКР прокомментировал задержание под Псковом подравшегося на акции в Москве уроженца Чечни
28.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 28.01.2021, 13:020 Работу Совета по инвестициям оптимизируют в Псковской области 28.01.2021, 13:000 В Псковской области отмечается рост добычи полезных ископаемых 28.01.2021, 12:551 Александр Котов призвал электросетевую компанию наладить обратную связь с населением
28.01.2021, 12:500 Василий Лановой находится в тяжелом состоянии в реанимации - СМИ 28.01.2021, 12:440 Анатолий Копосов внес предложение по информированию о сбоях в электроснабжении 28.01.2021, 12:390 Житель Дедовичей отправится за решетку за квартирную кражу 28.01.2021, 12:350 МТС выяснила, сколько времени тратят псковичи на просмотр фильмов со смартфонов
28.01.2021, 12:270 Спасатели помогли вернуться на берег заблудившимся на Чудском озере рыбакам 28.01.2021, 12:240 Почти 4 тысячи гектаров просек для ЛЭП расчистили в Псковской области за год 28.01.2021, 12:160 «Экопром» с 1 февраля начнет вывозить мусор с территории Невельского района 28.01.2021, 12:120 Массовое сокращение кондукторов не планируется - Борис Елкин
28.01.2021, 12:100 Псковские абоненты Tele2 стали слушать музыку в полтора раза больше 28.01.2021, 12:080 В колонию отправили иностранца за незаконное пересечение границы в Псковской области 28.01.2021, 11:530 Более 12 тысяч деревьев убрали с пролетов ЛЭП в Псковской области в начале года 28.01.2021, 11:472 Попасть в Латвию через псковские леса пытался уроженец Чечни, подравшийся на акции в Москве
28.01.2021, 11:400 Магазин сети «Бизон» на Рижском проспекте, 51 приглашает псковичей за свежей продукцией 28.01.2021, 11:360 В правоохранительных органах Псковской области не комментируют задержание Джумаева 28.01.2021, 11:280 Льготную ипотеку в депрессивных регионах России предлагают продлить 28.01.2021, 11:250 Не менее 2 млрд рублей ежегодно требуется на ремонт электросетевого хозяйства Псковской области
28.01.2021, 11:173 От коронавируса в Псковской области скончался еще один человек 28.01.2021, 11:112 «Сообразим на троих»: Пойдет ли в рост протестное движение? 28.01.2021, 11:081 Памятник детям войны торжественно открыли в Дедовичах 28.01.2021, 11:050 Авиарейс Москва — Псков перенесли из-за непогоды
28.01.2021, 10:440 Дедовичских грабителей-рецидивистов отправили в тюрьму на три года 28.01.2021, 10:420 Псковский педагог участвует в конкурсе «Учитель года России» 28.01.2021, 10:370 Банк «Открытие»: Россияне стали чаще оплачивать покупки смартфонами 28.01.2021, 10:270 Великолучанка украла из магазина продукты и спиртные напитки
28.01.2021, 10:1110 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 28.01.2021, 10:000 Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить 28.01.2021, 09:590 В красногородской школе приняли отремонтированный спортзал с нарушениями 28.01.2021, 09:530 В России ужесточили правила продажи табака
28.01.2021, 09:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 28.01.2021, 09:380 Пыталовский суд отправил в тюрьму двух алжирцев за попытку попасть в Латвию 28.01.2021, 09:150 На Печерском подворье расскажут о святынях храма Успения с Пароменья 28.01.2021, 09:100 Жилой дом горел в псковской деревне Панино
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.