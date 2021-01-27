Общество

Мальчик из Островского района получил подарок от Андрея Турчака

Новогоднюю мечту мальчика Геннадия Кустова из многодетной семьи, проживающей в деревне Воронцово Островского района, исполнил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, по поручению сенатора современный планшет, о котором мечтал ребенок, вручили секретарь местного отделения партии Александр Обризан и исполнительный секретарь отделения Надежда Никифорова.

В семье воспитывают троих детей, двое из которых: Геннадий и Александр – приемные.

Мама мальчика Лариса Кустова поблагодарила всех, кто исполнил мечту ее сына, и отметила, что планшет поможет ему в обучении, так как он является слабослышащим ребенком.

Отметим, в рамках акции «Елка желаний» псковский сенатор исполнил новогодние желания восьми школьников региона.