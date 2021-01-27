Общество

В Псковской области пройдет неделя приемов по вопросам здравоохранения

С 1 по 5 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) пройдет Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Приемы граждан проведут депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители органов исполнительной власти и органов государственной службы в сфере здравоохранения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в понедельник, 1 февраля, с 14.00 до 16.00 псковичей будут консультировать представители комитета по здравоохранению Псковской области.

Во вторник, 2 февраля, с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет член Совета Федерации РФ Елена Бибикова, с 12.00 до 14.00 - депутат Госдумы РФ Александр Васильев. Также в этот день с 10.00 до 13.00 псковичей будет консультировать депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

В среду, 3 февраля, с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев, с 14.00 до 17.00 депутат Псковской городской Думы, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Неваленная, а также с 14.00 до 16.00 на вопросы псковичей будут отвечать представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области.

В четверг, 4 февраля, с 15.00 до 17.00, прием граждан проведет депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

В пятницу, 5 февраля с 10.00 до 12.00 псковичи смогут обратиться к заместителю секретаря регионального отделения партии, депутату Псковского областного Собрания, руководителю региональной общественной приемной «Единой России» Юрию Сорокину.

Приемы граждан в общественной приемной временно проводятся в дистанционном режиме – с помощью телефонной связи. Предварительная запись по телефону: (8112) 66-25-12.