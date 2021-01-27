Общество

После пандемии Псковская областная инфекционная больница сможет оказывать платные услуги

После окончания пандемии филиалы ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» смогут оказывать платные услуги. Об этом сообщил в «прямой линии» телеканала «Россия-24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Когда мы период коронавируса пройдем, будет возможность оказывать платные услуги. Мы постарались собрать профессиональный коллектив, у главврача больницы Анастасии Повторейко это получилось. В подном объеме дефицита кадров мы еще не покрываем, но люди едут, интересуются», - отметил глава региона, подчеркнув, что новые кадры ставят на первое место не размер зарплат, а возможность реализовать себя, получить опыт, достичь карьерного роста.

По словам Михаила Ведерникова, за счет оказания платных услуг в диагностике, консультировании и лечени пациентов филиалы инфекционной больницы смогут формировать дополнительный фонд, который можно будет направлять в том числе и на увеличение зарплат сотрудников.

«Приложим все силы, чтобы сделать инфекционную больницу образцово-показательным учреждением и под этот стандарт будем подтягивать другие учреждения здравоохранения региона», - заключил губернатор.