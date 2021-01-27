Общество

Михаил Ведерников высказался против введения COVID-паспортов

Против введения COVID-паспортов высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе «прямой линии» телеканала «Россия-24».

«Единственный легитимный документ, подтверждающий прохождение всех этапов вакцинации – сертификат, который выдают по месту проведения вакцинации. Ковид-паспорта это избыточная мера», – отметил глава региона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала вредной и нецелесообразной практику введения «ковидных паспортов» в России.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс — это на сегодняшний день недопустимо», — сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, сообщает РИА Новости.