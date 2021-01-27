Общество

Михаил Ведерников: Серьезных проблем в работе скорой помощи в Псковской области нет

На сегодняшний день серьезных системных проблем в работе службы скорой помощи в Псковской области нет. Об этом сообщил в «прямой линии» телеканала «Россия-24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя жалобы жителей региона на слишком долгое ожидание приезда бригад скорой помощи по вызову.

По словам губернатора, такие факты не связаны с нехваткой карет скорой помощи — парк машин обновлен. Они вызваны с повышенной нагрузкой на бригады скорой. «Такого быть не должно. С каждой жалобой приходилось разбираться в ручном режиме. Но на сегодняшний день, я считаю, что серьезных системных проблем в работе скорой помощи нет», - констатировал Михаил Ведерников. При этом он признал, что порой проблемы, касающиеся работы сотрудников скорой помощи, связаны с человеческим фактором.

Также губернатор добавил, что работа службы скорой помощи в условиях пандемии касается большинства регионов страны. «Везде серьезная нагрузка на скорые», - пояснил он.