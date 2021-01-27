Общество

Студенческий кампус ПсковГУ может полноценно заработать к середине лета

Студенческий кампус ПсковГУ может полноценно заработать к середине лета. Об этом сообщил в «прямой линии» телеканала «Россия-24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Надеюсь, к середине лета этот объект поноценно заработает, и студенты смогут полноценно им пользоваться», - сообщил он, комментируя судьбу долгостроя.

Также губернатор рассказал о том, когда сможет заработать стадион «Машиностроитель», в котором завершается первая очередь реконструкции.

«Считайте, что проекта реконструкции не было. И когда мы получили деньги на объект в рамках подготовки к Ганзе, пришлось останавливать стройку, вносить изменения в проект, переносить экпертизу, и так было на протяжении всего строительства, но подрядчик достойно справился. Сейчас у объекта полная строительная готовность. По весне уложат резиновое покрытие и стадионом можно будет пользоваться. Внутри все помещения готовы, осталось довезти оборудование», - рассказал Михаил Ведерников.

Также губернатор выразил надежду, что правительство РФ выделит средства на вторую очередь реконструкции стадиона. «Итогда это будет самый современный многофункциональный стадион в Псковской области», - добавил губернатор.