Общество

Колл-центр по работе обращениям граждан создан в Псковской инфекционной больнице

Колл-центр по работе с обращениями граждан создан в ГБУЗ «Псковская инфекционная больница». Об этом сообщила главврач учреждения Анастасия Повторейко в ходе «прямой линии» с губернатором Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия-24».

Ранее создать единый информационный центр по работе с обращениями граждан поручил создать глава региона.

Все вопросы и жалобы, а также информацию о состоянии пациента можно получить по многоканальному телефону: 8(8112) 29-41-22.

Также будет работать общедоступная услуга - «звонок лечащего врача», заказываемая по предварительной записи. «Создание такого информационного центра позволит своевременно, адресно, оперативно решать проблемные вопросы», - отметила Анастасия Повторейко.

Как ожидается, создание колл-центра позволит своевременно решать проблемные вопросы.