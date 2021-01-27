Общество

Мнемосхемы для инвалидов по зрению установят власти сельских поселений Дедовичского района

Прокуратурой Опочецкого района проведена проверка деятельности администраций сельских поселений района, в ходе которой выявлены нарушения федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проерки установлено, что при входе в здания администраций сельских поселений Дедовичского района не установлены информационные мнемосхемы (тактильная схема движения) для инвалидов по зрению.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере защиты прав инвалидов, посягающих на законные права и интересы неопределенного круга лиц, прокуратурой района поданы исковые заявления в суд об обязании администраций сельских поселений Дедовичского района установить мнемосхемы.

Исковые заявление прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.