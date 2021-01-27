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Общество

Раскрыта тайна перевала Дятлова

28.01.2021 21:49|ПсковКомментариев: 0

Швейцарские инженеры подтвердили одну из гипотез гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Согласно выводам исследователей, лавинный сход снега мог привести к травмам, найденным на телах туристов. Статья, в которой раскрывается тайна инцидента на уральском перевале, опубликована в журнале Communications earth & environment, пишет «Лента».

Лавинная гипотеза ранее была отвергнута из-за пологого склона, отсутствия признаков лавины, аномальных травм жертв, а также неопределенности причин схода самой лавины. Однако в новой работе ученые смоделировали условия, характерные для той местности, где туристы разбили лагерь. Оказалось, что причиной катастрофы, скорее всего, стал необычный механизм схода снежной плиты, которая сформировалась из снега, накапливающегося под воздействием ветра прямо над палаткой.

К произошедшему привело сочетание таких факторов, как неровная топография местности, выкопанный туристами разрез на склоне для палатки, а также ветер, нагоняющий снег на теряющую стабильность плиту. В результате сошедшая со склона плита обрушилась на палатку и выскочивших из нее людей, перепуганных от шума лавины. Хотя травмы, полученные сходом снега, могли быть не смертельными, туристы впоследствии умерли от переохлаждения, лишившись укрытия.

Девять туристов группы Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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