Скончался Василий Лановой

Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Ранее сообщалось, что он перенес клиническую смерть.
Несколько недель Василий Лановой находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа. Врачи решили наблюдать за его состоянием в медучреждении из-за возраста. Его жене, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с супругом.
По оценкам врачей, 87-летний Лановой находился в крайне тяжелом состоянии и был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ.
Напомним, в 2008 году Василий Лановой принимал участие в XLII Пушкинском празднике поэзии в Михайловском.