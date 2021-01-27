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Скончался Василий Лановой

Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ранее сообщалось, что он перенес клиническую смерть.

Несколько недель Василий Лановой находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа. Врачи решили наблюдать за его состоянием в медучреждении из-за возраста. Его жене, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с супругом.

По оценкам врачей, 87-летний Лановой находился в крайне тяжелом состоянии и был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ.

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