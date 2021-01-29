Общество

171 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

171 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, за все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 29178 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

За сутки выздоровели 215 инфицированных пациентов, всего – 17197. Скончались – 128. В регионе провели 246356 тестов на коронавирус (за сутки – 1113).

«Призываю сохранять бдительность и придерживаться всех правил противовирусной безопасности», - добавил глава региона.