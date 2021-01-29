Общество

Псковские архивисты рассказали о дефиците бумаги в 1946 году

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях рассказал о дефиците бумаги в послевоенные годы.

Источник: Государственный архив Псковской области

«В первые послевоенные годы ощущался дефицит во всем. Даже в бумаге. Перед вами пример ведения протокола заседания сельсовета в Дедовичском районе. Датировано 1946 годом. Писать секретарю собрания приходилось на полосе газеты», - говорится в сообщении.

На заседании обсуждались подготовка к посевной, лесозаготовки для райцентра, а также велась «разборка жалоб».

«В стенограмме о посевной есть детали о том, что на весь колхоз приходится одна лошадь - "упитанность этой лошади средняя". В сельсовете обсуждали условия ее содержания и питания», - добавили архивисты.