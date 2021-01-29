Общество

Более 1000 запрещенных предметов пытались пронести псковичи в суды в 2020 году

В 2020 году судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области выявлены и пресечены попытки проноса 1014 запрещенных предметов в здания суда и ОСП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, ответственность за обеспечение безопасности защищаемых лиц в зданиях судов, залах судебных заседаний или иных помещениях, где проводится судебное заседание, а также в здания отделений судебных приставов возложено на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. При входе в здание суда и в отделение судебных приставов каждого ждет пропускной режим, с проверкой документов и проверкой находящихся при себе предметов.

За весь 2020 год было выявлено и пресечено 1014 запрещенных к проносу предметов: среди них колюще-режущие предметы, боеприпасы, электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов. Посетители с опасными предметами не допущены. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено.

Кроме того, за 2020 год судебные приставы по ОУПДС выявили 44 лица, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Судебные приставы по ОУПДС ежедневно инструктируются по вопросам повышения бдительности при осуществлении пропускного режима и выявления запрещенных к проносу в суд предметов в ходе инструктажей перед заступлением на службу и при проверках несения службы в судах.