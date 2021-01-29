Общество

В Роспотребнадзоре допускают отмену масочного режима в 2021 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что уже в 2021 году можно отказаться от ношения масок в общественных местах. Об этом сообщает «Российская газета».

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», - сказала Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, то, что коронавирус будет отступать с приближением весны, ожидалось. Ведь это респираторный вирус, который должен иметь сезонность. «Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит», - продолжила глава ведомства.

Она добавила, что на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора - носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация.

Антитела к коронавирусу, по словам Поповой, уже выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался. При этом она считает, что прививку надо сделать всем, кто сегодня еще не переболел.