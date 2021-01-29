Общество

Псковичей предупреждают об ответственности за участие в незаконных акциях

В связи с распространением в сети Интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января полиция Псковской области официально предупреждает, что эти мероприятия являются незаконными. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, за подобные призывы и участие в таких акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться сотрудниками полиции. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, в том числе уголовной», - сказали в ведомстве.

Родителям несовершеннолетних псковичей указали на необходимость «уберечь детей от вовлечения в противоправную деятельность других лиц и от преступления закона». За участие подростков в незаконных акциях предусмотрена ответственность как для них, так и для их родителей.

Полиция призывает псковичей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.