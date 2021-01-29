Общество

Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам псковской организации

Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам псковской организации - ООО «Динамо - Сервис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в организации имелась задолженность по оплате труда перед восемью работниками в размере более 200 тысяч рублей. В этой связи заместитель прокурора города Пскова направил в адрес руководителя организации представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушений закона.

Кроме того, в отношении руководителя возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования долг по оплате труда в организации полностью погасили.