Общество

Псковских digital-специалистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе

В России стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, конкурс определит лучших представителей digital-сферы в стране.

Всероссийский конкурс пройдет в несколько этапов. Первый из них – регистрация – уже стартовал, он продлится до 26 февраля. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Это могут быть как совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры так и эксперты, руководители цифровых информационных проектов и другие профессионалы, пояснили в пресс-службе.

Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников. Также они получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. «Наша задача на текущем этапе – это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов. Хочу пожелать конкурсантам удачи. Именно от вас зависит наше цифровое будущее», – подчеркнул Сергей Кириенко.

По мнению заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, инициатива проведения конкурса очень своевременна, так как цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития. «Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных президентом», - отметил он.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил актуальность проведения конкурса. По его словам, в условиях глобальной цифровизации потребность в digital-специалистах растет с каждым днем.

Организаторами конкурса выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

АНО «Россия – страна возможностей» имеет большой опыт проведения подобных проектов. «Уверен, что совместно с партнерами мы проведем конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" на самом высоком уровне», – отметил генеральный директор АНО «РСВ» Алексей Комиссаров.