Общество

Маслосырзавод «Порховский» нарушил закон при увольнении сотрудников

Маслосырзавод «Порховский» уволил трех сотрудников с нарушением закона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

7 декабря 2020 года ОАО «Маслосырзавод "Порховский"» уволил трех сотрудников по их собственному желанию, окончательный расчет с ними произвели только 25 декабря. При этом работодатель не выплатил компенсацию в установленном законом размере за период задержки.

В ведомстве напомнили, что в силу части 1 статьи 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения. Кроме того, согласно положениям части 1 статьи 236 ТК РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении, он обязан выплатить их с учетом процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки Центробанка от фактически невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

В этой связи прокуратура района направила в адрес генерального директора организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.