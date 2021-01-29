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Общество

Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики

29.01.2021 12:24|ПсковКомментариев: 0

Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики. В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещен специализированный портал «Подружись с электричеством». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

«Все привыкли к электричеству настолько, что нередко забывают об угрозе, которую оно в себе таит. Электричество не имеет запаха, цвета или вкуса, поэтому невозможно заранее распознать опасность неисправного электроприбора или оборванного провода на улице. Кроме того, травму от электрического разряда можно получить, даже не касаясь проводов, а лишь приблизившись к ним менее чем на 1,5 метра. Поражение током чревато тяжелыми последствиями, вплоть до реанимации и летального исхода», - отметили в компании.

Чтобы избежать беды, нужно соблюдать правила электробезопасности – как дома, так и на улице. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается в первую очередь к родителям с убедительной просьбой – повторить с детьми простые правила электробезопасности:

  • Нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров;
  • Нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;
  • Нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;
  • Нельзя играть возле линий электропередачи, запускать рядом с линиями модели летательных аппаратов или фейерверки;
  • Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение;

«Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак», - предупреждают энергетики.

В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещен специализированный портал «Подружись с электричеством» https://electrofriend.mrsksevzap.ru/. Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические игры и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

Также Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер 8-800-220-0-220.

Теги: #электроэнергия #безопасность #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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