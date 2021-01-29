Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 29.01.2021 11:240 Когда твой друг в беде 29.01.2021 11:451 Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130 29.01.2021 11:402 Детская инфекционная больница в Пскове готова к приему пациентов 29.01.2021 11:240 Когда твой друг в беде 29.01.2021 10:550 Работу по созданию профсоюзов активизируют в Гдовском районе 29.01.2021 10:500 Маслосырзавод «Порховский» нарушил закон при увольнении сотрудников
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1117 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 23.01.2021 14:45102 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5728 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 27.01.2021 18:1820 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Детская инфекционная больница в Пскове готова к приему пациентов

29.01.2021 11:40|ПсковКомментариев: 2

Готовность детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы к приему пациентов проверили сегодня, 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На объект, построенный силами Минобороны, прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко. 

«Сегодня долгожданное событие,  - подчеркнул глава региона. - Создано 60 мест для детишек, где им будет оказываться профессиональная медицинская помощь на самом современном оборудовании. Палаты настолько большие, что мамы или папы могут находиться вместе с ребенком». 

Михаил Ведерников выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за модернизацию инфекционной службы Псковской области. «Более 800 млн рублей на это потрачено, - сказал он. - Мы получили самую современную инфекционную службу из всех, что сейчас существуют». 

Кроме того, губернатор поблагодарил представителей Минобороны, которые возвели объект в короткие сроки, и вручил им благодарственные письма администрации области. 

Анастасия Повторейко заверила, что в медицинском учреждении «будут оказывать помощь пациентам со всех уголков Псковской области». «Мы постараемся оправдать возложенные на нас надежды», - добавила она. 

Затем участники мероприятия осмотрели помещения, палатную зону, зону отдыха детской инфекционной больницы, диагностическую и ПЦР-лаборатории, кабинет микробиологии, кабинет компьютерной томографии и пообщались с медицинским персоналом. В учреждении предусмотрены условия для видеоконсультаций. Экскурсию провела главврач Анастасия Повторейко.

Кроме того, областным властям представили руководителя детского отделения инфекционной больницы - Елену Карзанову.

Прием пациентов начнется с 1 февраля. 

Напомним, 15 сентября 2020 года строительство детского корпуса инфекционной больницы поддержал президент России Владимир Путин. В конце ноября прошлого года строительную готовность объекта проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов. 

Теги: #дети #открытие #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1490 человек
29.01.2021, 12:100 В России призывают к 2030 году вдвое сократить объемы захоронения мусора 29.01.2021, 12:080 Псковская область может стать «пилотной» площадкой для новой программы по поддержке ИЖС 29.01.2021, 12:020 Около 20 иностранцев задержали в Псковской области за нарушение границы 29.01.2021, 12:000 СНГБ: Кредит от нас, а выбор цели - от вас!
29.01.2021, 11:451 Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130 29.01.2021, 11:402 Детская инфекционная больница в Пскове готова к приему пациентов 29.01.2021, 11:280 В Псковской области строительство жилья пошло в рост в 2020 году 29.01.2021, 11:240 Когда твой друг в беде
29.01.2021, 11:100 Псковский Центр общения и информации имени Игоря Григорьева отметил 75-летие 29.01.2021, 11:050 Началась видеотрансляция пресс-конференции о строительной сфере Псковской области 29.01.2021, 11:000 «Подстрочник»: Есть ли будущее у псковского футбола, расскажет Александр Коновалов 29.01.2021, 10:550 Работу по созданию профсоюзов активизируют в Гдовском районе
29.01.2021, 10:500 Маслосырзавод «Порховский» нарушил закон при увольнении сотрудников 29.01.2021, 10:440 «В фокусе»: Стулья для ДМШ №1 - пух или подделка? 29.01.2021, 10:320 Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам псковской организации 29.01.2021, 10:270 Псковских digital-специалистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе
29.01.2021, 10:221 Пскович попал в полицию за кражу еды из магазина 29.01.2021, 10:070 В Пскове возобновились тренировки детей по настольному теннису 29.01.2021, 10:013 Птичку жалко, дайте денег 29.01.2021, 09:571 Автомобиль сбил 88-летнего пешехода в Пскове
29.01.2021, 09:478 Псковичей предупреждают об ответственности за участие в незаконных акциях 29.01.2021, 09:401 В Роспотребнадзоре допускают отмену масочного режима в 2021 году 29.01.2021, 09:250 Короткое замыкание в электроплите привело к пожару в Великих Луках 29.01.2021, 09:100 Принять участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» приглашают псковичей
29.01.2021, 09:028 Реплика Донецкого: Вот тебе, бабка, и Навальный! 29.01.2021, 08:570 Очистные сооружения построят в Порхове 29.01.2021, 08:480 53% работодателей считают, что их подчиненные должны быть трудоголиками 29.01.2021, 08:370 Более 1000 запрещенных предметов пытались пронести псковичи в суды в 2020 году
29.01.2021, 08:250 ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств 29.01.2021, 08:140 Застреливший собутыльника житель Опочецкого района заключен под стражу 29.01.2021, 08:000 Псковские архивисты рассказали о дефиците бумаги в 1946 году 29.01.2021, 07:450 Ученые предупредили о риске осложнений при COVID-19 из-за недостатка витамина К
29.01.2021, 07:310 Число судебных дел из-за утечек данных удвоилось 29.01.2021, 07:182 Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций 29.01.2021, 07:000 171 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки 28.01.2021, 23:525 Скончался Василий Лановой
28.01.2021, 22:200 Жильцы дома на улице Малышева в Великих Луках с июня живут без горячей воды 28.01.2021, 22:100 Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 28.01.2021, 21:491 Раскрыта тайна перевала Дятлова 28.01.2021, 21:3110 Джумаева заключили под стражу до 23 марта
28.01.2021, 21:220 Мнемосхемы для инвалидов по зрению установят власти сельских поселений Дедовичского района 28.01.2021, 21:080 Василий Лановой перенес клиническую смерть - СМИ 28.01.2021, 21:030 Колл-центр по работе обращениям граждан создан в Псковской инфекционной больнице 28.01.2021, 20:500 Семинар по правилам игры в мини-футбол прошел в Пскове
28.01.2021, 20:312 Студенческий кампус ПсковГУ может полноценно заработать к середине лета 28.01.2021, 20:231 10 крупных объектов вошли в трехлетний план ремонта региональных дорог Псковской области 28.01.2021, 20:1912 Число бедных в России за год выросло на 1,2 миллионов 28.01.2021, 20:145 Каждую отмену авиарейса Псков - Москва Михаил Ведерников воспринимает как ЧП
28.01.2021, 20:120 Премьера чтецкой композиции «Пережить Освенцим» прошла в Пскове 28.01.2021, 20:030 Михаил Ведерников: Серьезных проблем в работе скорой помощи в Псковской области нет 28.01.2021, 19:530 Михаил Ведерников высказался против введения COVID-паспортов 28.01.2021, 19:520 Псковичам напомнили об основаниях для проведения межевания земельного участка
28.01.2021, 19:450 Меры поддержки медиков, работающих с COVID-пациентами, сохранятся до конца 2021 года 28.01.2021, 19:327 После пандемии Псковская областная инфекционная больница сможет оказывать платные услуги 28.01.2021, 19:250 Псковская областная библиотека приглашает на выставки по рукоделию 28.01.2021, 19:160 Задержанный в Псковской области Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину. ВИДЕО
28.01.2021, 18:5210 Идеальный протест 28.01.2021, 18:420 Псковские пенсионеры провели «Час здоровья» 28.01.2021, 18:270 Великолучанин, избивший собутыльника, получил условный срок 28.01.2021, 18:150 В Псковской области пройдет неделя приемов по вопросам здравоохранения
28.01.2021, 18:060 Ледяной петух, депутатская криптовалюта и зеленый пояс Пскова 28.01.2021, 18:040 Снег, гололед и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области в пятницу 28.01.2021, 17:540 Полистовский заповедник открыл зимний туристический сезон 28.01.2021, 17:430 Александр Котов о парламентском часе, зеленом поясе и криптовалюте
28.01.2021, 17:290 Рособрнадзор: Ректорское сообщество не видит альтернативы ЕГЭ 28.01.2021, 17:144 Мальчик из Островского района получил подарок от Андрея Турчака 28.01.2021, 16:580 Псковский театр драмы объявляет акцию для студентов 28.01.2021, 16:422 Голикова: Недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная
28.01.2021, 16:290 Более 2 тысяч человек отбывают наказание в тюрьмах Псковской области 28.01.2021, 16:2612 Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса 28.01.2021, 16:240 В Псковской области изменились правила оформления льготной парковки для инвалидов 28.01.2021, 16:2113 Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет
28.01.2021, 16:182 Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе 28.01.2021, 16:100 Тактические действия в случае ЧС отрабатывают псковские курсанты 28.01.2021, 16:030 Двое юных шахматистов Псковской области стали кандидатами в мастера спорта 28.01.2021, 15:500 Нетрезвого водителя «Вольво» остановили полицейские в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.