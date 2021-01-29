Общество

Детская инфекционная больница в Пскове готова к приему пациентов

Готовность детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы к приему пациентов проверили сегодня, 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На объект, построенный силами Минобороны, прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

«Сегодня долгожданное событие, - подчеркнул глава региона. - Создано 60 мест для детишек, где им будет оказываться профессиональная медицинская помощь на самом современном оборудовании. Палаты настолько большие, что мамы или папы могут находиться вместе с ребенком».

Михаил Ведерников выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за модернизацию инфекционной службы Псковской области. «Более 800 млн рублей на это потрачено, - сказал он. - Мы получили самую современную инфекционную службу из всех, что сейчас существуют».

Кроме того, губернатор поблагодарил представителей Минобороны, которые возвели объект в короткие сроки, и вручил им благодарственные письма администрации области.

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Анастасия Повторейко заверила, что в медицинском учреждении «будут оказывать помощь пациентам со всех уголков Псковской области». «Мы постараемся оправдать возложенные на нас надежды», - добавила она.

Затем участники мероприятия осмотрели помещения, палатную зону, зону отдыха детской инфекционной больницы, диагностическую и ПЦР-лаборатории, кабинет микробиологии, кабинет компьютерной томографии и пообщались с медицинским персоналом. В учреждении предусмотрены условия для видеоконсультаций. Экскурсию провела главврач Анастасия Повторейко.

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Кроме того, областным властям представили руководителя детского отделения инфекционной больницы - Елену Карзанову.

Прием пациентов начнется с 1 февраля.

Напомним, 15 сентября 2020 года строительство детского корпуса инфекционной больницы поддержал президент России Владимир Путин. В конце ноября прошлого года строительную готовность объекта проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов.