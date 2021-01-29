Общество

Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130

Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130. Об это свидетельствует статистика, представленная на портале стопкоронавирус.рф. Два человека в псковском регионе скончались за минувшие сутки.

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Ранее сообщалось, что 28 января коронавирусной инфекцией в Псковской области заразился 171 человек. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 29178 человек. За сутки выздоровели 215 инфицированных пациентов, всего – 17197.

В регионе провели 246356 тестов на коронавирус (за сутки – 1113).

Статистика по районам: