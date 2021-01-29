Число летальных исходов от коронавируса в Псковской области увеличилось до 130. Об это свидетельствует статистика, представленная на портале стопкоронавирус.рф. Два человека в псковском регионе скончались за минувшие сутки.
Ранее сообщалось, что 28 января коронавирусной инфекцией в Псковской области заразился 171 человек. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 29178 человек. За сутки выздоровели 215 инфицированных пациентов, всего – 17197.
В регионе провели 246356 тестов на коронавирус (за сутки – 1113).
Статистика по районам:
- Псков – 10587
- Великие Луки – 5372
- Бежаницкий район - 256
- Великолукский район – 698
- Гдовский район – 354
- Дедовичский район – 517
- Дновский район - 278
- Красногородский район – 168
- Куньинский район – 257
- Локнянский район - 199
- Невельский район – 1192
- Новоржевский район – 287
- Новосокольнический район – 717
- Опочецкий район – 773
- Островский район – 1380
- Палкинский район – 321
- Печорский район – 566
- Плюсский район – 400
- Порховский район – 919
- Псковский район – 2476
- Пустошкинский район – 233
- Пушкиногорский район - 229
- Пыталовский район – 203
- Себежский район – 371
- Стругокрасненский район – 269
- Усвятский район – 125
- Иногородние (с 30.12.2020) — 31.