Общество

В Пыталовском районе прошла серия встреч «ЗОЖ открывает мир возможностей»

В течение недели группа молодежных волонтеров проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей», поддержанного администрацией Псковской области, вели просветительскую работу в Пыталовском районе. Участниками профилактических встреч стали почти 160 младших школьников Пыталовской средней школы имени А.А. Никонова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Чтобы помочь ребятам разораться в вопросах здорового образа жизни, «волонтерский десант» Пыталовского местного отделения РКК в понятной и доступной форме провел в школе 6 информационных встреч. На них шла речь о здоровом образе жизни, где ребятам пришлось ответить на непростые вопросы специальной игры и самим разработать правила, с помощью которых молодой человек сможет сохранить здоровье.

Ребята в игровой форме рассмотрели основы личной гигиены, правильного питания, режима дня. Дети с радостью решали кроссворды и составляли правила для здоровья, правильно отгадывали загадки и составляли пословицы. Правильные ответы ребят демонстрировали их хорошие знания об основах здоровья, и, конечно же, приносили участникам неожиданные призы и подарки.

Волонтеры уверены, что прошедшие встречи укрепили у малышей веру в правильно выбранный путь здорового образа жизни, а подобные уроки являются хорошей основой для того, чтобы дети с раннего возраста формировали привычку к здоровому образу жизни.

Заметим, что эти встречи стали возможны благодаря социальному проекту Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.