Общество

Любитель охоты из Псковской области выиграл в лотерею миллион

Любитель охоты из Псковской области в государственной лотерее стал обладателем миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Столото» (официальный распространитель всероссийских государственных лотерей), Роман Варганов участвует в лотереях второй год. Предпочитает «Русское лото», чаще всего билеты покупает на праздники.

Обычно он выигрывал небольшие суммы. На новогодний, 1369-й тираж «Русского лото» у Романа было шесть билетов: два он приобрел сам, а остальные подарили родители и подруга. По одному из них выигрыш составил 1 миллион рублей.

«До сих пор непонятно, кто все-таки сделал мне ошеломительный подарок. Но точно знаю, что это не те билеты, которые я купил. Эфир смотрели всей семьей и дружно отмечали выпавшие числа. Когда в одном билете все совпало, я сказал: "Ну, это миллион!". А жена только посмеялась, подумала, что шучу. Перепроверили результаты на сайте, и я оказался прав. У всех была радость и состояние шока одновременно. Это просто новогоднее чудо!» — рассказал победитель.

Роман работает оператором-наладчиком технического оборудования. В свободное время увлекается охотой: ходит на кабана, волка и уток.

Варгановы решили потратить выигрыш на покрытие ипотеки.

* Фото публикуется с разрешения победителя.