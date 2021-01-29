Общество

Псковских курсантов учат пресекать массовые беспорядки

Курсанты выпускного курса Псковского филиала академии ФСИН России на учениях «Итог - 2021» продемонстрировали тактические действия при пресечении массовых беспорядков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

По легенде учений, групповые неповиновения осужденных исправительной колонии переросли в массовые беспорядки, которые необходимо ликвидировать. Отработав алгоритм действий, участники игровых коллективов разделились на две группы, одна из которых исполняла роль сотрудников УИС, другая - заключенных, устроивших массовые беспорядки в колонии.

«Для курсантов - это учения, на которых они совершенствуют практические навыки по управлению группами боевого порядка и силовым действиям в составе функциональных групп при ведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых беспорядков. При проведении занятий мы стараемся максимально приблизить их к реальным условиям. Учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа», - рассказал преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Сергей Уваров.

Отмечается, что «массовые беспорядки» были ликвидированы, никто из исполнителей ролей не пострадал.