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Сантехника и мебель для ванных комнат в Пскове: как получить скидку 5% и бесплатную доставку

Ремонт - дело тонкое! Продумать стиль, декор, изучить предложения рынка - не зря у многих руки опускаются еще на начальном этапе. К тому же попробуйте найти того, кому не хочется при всем при этом ощутимо сэкономить.

Магазин сантехники Santi Aqua на «Стройбазе на Алмазной» выручит вас на любом этапе ремонта ванной комнаты и туалета и поможет сберечь средства.

Здесь вы найдете сантехнику и мебель любых топовых брендов в наличии и на заказ: Brava, Aquanet, Kaldewei, Roca, Cersanit, Акватон (более 6000 товаров!).

В Santi Aqua работает доставка по Пскову: вы можете выбрать товар в группе магазина в соцсети «ВКонтакте», обсудить его с консультантом, и сделать заказ.

Скидки в магазине предоставляются индивидуально, но, сделав покупку на сумму более 35000 рублей, вы можете рассчитывать на скидку до 10%.

А еще, что бы вы ни купили, вы можете получить скидку 5% и бесплатную доставку по городу, всего лишь показав прикрепленную ниже листовку.

Закажите все, что надо для вашего интерьера по выгодным ценам в SANTI AQUA, и тогда вы сможете принимать ванну такой, какая она есть!

Контактная информация

«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 37

https://msm60.ru/santi-aqua

8-999-167-14-74