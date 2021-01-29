Общество

Температура ниже нормы ожидается в Псковской области в феврале

Среднемесячная температура воздуха в феврале в Псковской области прогнозируется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В течение месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах от -9 до -4 градусов ºС, с повышением в отдельные дни до -3…0 градусов ºС. Ночью будет -12…-7 градусов ºС, в отдельные ночи с понижением до -20…-15 градусов ºС.

Ожидается неустойчивый характер погоды с осадками, периодами выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах будут около нормы для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в феврале не прогнозируется.